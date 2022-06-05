Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в самое ближайшее время военная «спецоперация» РФ в Украине активизируется.

«Вы увидите настоящую спецоперацию, от которой шайтаны побегут не только с городов, но и с Украины», — утверждает «пехотинец Путина».

Также чеченский лидер обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

«Предупреждаю в последний раз! Подними руки и выйди на площадь со словами «Не стреляйте, родные, сдаюсь!». В противном случае тебе хана», — разразился он.