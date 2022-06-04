В Святогорске (Донецкая область) после обстрела загорелся деревянный скит Святогорской лавры Украинской православной церкви, сообщают украинские СМИ.

Лавра и ранее подвергалась обстрелам. 30 мая Донецкая епархия УПЦ сообщала, что в результате обстрела погибли два монаха и монахиня, еще три человека получили ранения.

Издание «Страна» пишет, что сгоревший Всехсвятский скит считается памятником деревянного зодчества. Он расположен не в комплексе основных сооружений Лавры, а в некотором отдалении, на вершине горы, неподалеку от памятника Артему, но является частью Лавры.

Храмы скита собраны местными плотниками из массивных сосновых бревен и украшены резьбой в традициях древнерусского зодчества XVI–XVII веков. Рядом — деревянные кельи. Скит обнесен деревянным частоколом с тесовыми воротами и угловыми башнями, которые, по замслу, должны были напоминать о былинных временах.

Исторически, на этом месте стояли каменные культовые сооружения, но после 1945 года они пришли в запустение. Строительство скита началось в 2001 и продолжалось в течение всего десятилетия. Центральный для скита Всехсвятский храм был завершен в 2009.

Это был самый большой деревянный храм Украины.