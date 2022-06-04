Президент США Джо Байден пожелал основателю Tesla и SpaceX Илону Маску «удачи в полете на Луну» после того, как тот заявил о « плохом предчувствии» по поводу экономики США, передает телеканал Fox News.

Ранее Reuters опубликовал заявление Маска сотрудникам Tesla, в котором он сообщил, что испытывает «плохое предчувствие» по поводу экономики США и вынужден сократить 10% сотрудников.

«Пока Илон Маск говорит об этом, Ford наращивает инвестиции, привлекает к созданию новых электромобилей 6 тыс. новых сотрудников. <…> Бывшая корпорация Chrysler, ныне Stellantis, также наращивает инвестиции в электромобили. Intel добавляет 20 тыс. новых рабочих мест для производства компьютерных чипов. Так что удачи ему [Илону Маску] в его путешествии на Луну», — ответил президент США.