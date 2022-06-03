Движение сопротивления подошло к «правительственным дачам». Здесь находится резиденция действующего премьер-министра Никола Пашиняна.

Участники акции протеста скандируют «Армения без Никола», «Никол предатель», «Выходи, трус», «Позор».

Протестующих встретили усиленные наряды полиции – несколько рядов вооруженных дубинками полицейских в касках, за ними видны полицейские автобусы.

Высказав свое мнение о премьер-министре, шествие продолжило движение.

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Участники оппозиционной акции протеста в Ереване решили разблокировать здание кабмина и отправиться к резиденции премьер-министра Никола Пашиняна. Такие планы озвучил координатор оппозиционного движения «Сопротивление», вице-спикер парламента Ишхан Сагателян.

По его словам, демонстранты побывали в Национальном собрании, но депутаты правящей фракции ушли оттуда, пришли к кабмину, но премьера там тоже не было.

«Теперь мы отправимся к правительственным дачам и посмотрим, найдет ли он в себе смелость ответить на вопросы граждан», — цитирует Сагателяна Sputnik Армения.