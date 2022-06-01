Управление Государственной дорожной полиции (ГДП) Главного управления полиции Баку обратилась к жителям и лицам, приехавшим в столицу из регионов.

Как сообщил старший инспектор управления майор полиции Араз Аскерли, ГДП просит население как можно реже использовать персональные автомобили в течение первой половины июня:

«Работы в связи с Гран-при Азербайджана «Формула 1» и предстоящая гонка обуславливают ограничение движения, а также изменение его направления на дорогах в центральной части столицы. Планируемое в настоящее время сужение полос приводит к практически полному ограничению движения в центральной части, а также к серьезным перегрузкам в направлении дороги Баку-Сальян, считающейся южными воротами столицы. Это не проходит бесследно при и без того напряженной дорожной динамике столицы. Общая динамика движения, в свою очередь, вызывает серьезные заторы на других улицах и проспектах».

Он отметил, что с 1 по 15 июня рекомендуется отдавать предпочтение общественному транспорту, максимально ограничить использование персональных автомобилей в центральной части города, придерживаться рекомендованных маршрутов движения.

С юга к центру, то есть к Азнефти и кругу Нефтчиляр, гражданам следует двигаться по дороге с 14 километра дороги Баку-Сальян по третьей сторонней круговой дороге в направлении круга Локбатана через 20 января или Ени Ясамал.

В то же время водителям рекомендуется двигаться к центру через 20-й участок, а проживающим в поселке Баил по внутренним дорогам с улицы Гурбана Аббасова через улицы Теймура Эльчина, Мехди Гусейна и Лермонтова», — почеркнул А.Аскерли.