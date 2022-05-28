Президент Франции Эмманюэль Макрон и федеральный канцлер Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвали к освобождению украинских военнопленных, которые вышли с завода «Азовсталь». Об этом сообщает ТАСС.

«Президент Франции и федеральный канцлер Германии призвали освободить около 2,5 тыс. украинских военнослужащих», — заявили в администрации французского лидера, пояснив, что речь идет о сдавшихся в плен украинских силовиках, которые были заблокированы на территории завода «Азовсталь» с 21 апреля.

В администрации главы французского государства также отметили, что лидеры Франции и Германии заявили о необходимости «снятия блокады порта Одессы, чтобы позволить экспорт украинского зерна по Черному морю во избежание мирового продовольственного кризиса».

Как указали в Елисейском дворце, Макрон и Шольц обратили внимание на заявление российской стороны по поводу возможности предоставления доступа судам для экспорта зерновых. «В этом контексте они также призвали продолжать работу, начатую с ООН», — отметили во французской президентской администрации.