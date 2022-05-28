Военно-политическая обстановка у рубежей Беларуси складывается непростая, но белорусы в состоянии защитить свою независимость и территориальную целостность. Об этом заявил в субботу президент страны Александр Лукашенко в поздравлении по случаю Дня пограничника, адресованном личному составу и ветеранам пограничной службы, сообщает ТАСС.

«В наше непростое время, как и восемь десятилетий назад, у рубежей Отечества складывается напряженная военно-политическая обстановка. Без сомнений, каждый из вас хорошо понимает, перед какими вызовами и угрозами мы стоим сегодня и какое противоборство идет вокруг нашего государства, а на передовой линии обороны находитесь вы — воины в зеленых фуражках», — отметил Лукашенко.

Он рассчитывает, что «пограничники сделают все возможное, чтобы священные рубежи Отечества оставались в неприкосновенности». «Убежден, что свою независимость и территориальную целостность мы защитим», — заявил президент Беларуси.