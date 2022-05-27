Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.
С полным списком помилованных можно ознакомиться по ссылке.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.
С полным списком помилованных можно ознакомиться по ссылке.
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