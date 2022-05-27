Антикоррупционная прокуратура Молдовы обжаловала в Кишиневской апелляционной палате решение отправить бывшего президента Молдовы Игоря Додона под домашний арест, передает пресс-служба генпрокуратуры республики.

В апелляционной жалобе прокуроры потребовали ареста главы государства на 30 суток. Они считают, что политик должен отбывать этот срок в изоляторе №13, так как есть риски, что обвиняемый может пытаться уклоняться от контролирующего органа, препятствовать ходу следствия, совершить новые правонарушения. Кроме того, существует риск возникновения общественных беспорядков.

Судебное заседание, на котором будет рассмотрена эта жалоба, пройдет 31 мая в 13.00 (совпадает с мск).

26 мая суд постановил поместить Додона под домашний арест на 30 суток. После оглашения приговора политик заявил, что в следственном изоляторе на него оказывали психологическое давление.

Основанием для уголовного производства стали видеозаписи состоявшейся в июне 2019 года встречи Додона с тогдашним лидером молдавских демократов, одним из богатейших бизнесменов страны Владимиром Плахотнюком.

На кадрах Плахотнюк передает экс-президенту Молдовы большой черный пакет. Из разговора следует, что внутри могут находиться деньги, предназначенные для финансирования Партии социалистов, которую в то время возглавлял Додон.