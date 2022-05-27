В Азербайджане предлагается создать единую систему очереди для лиц, ожидающих трансплантацию органов.

Об этом, как сообщает Minval.az, на пятничном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Сиявуш Новрузов.

«Организация очередей и введение очередей должны осуществляться через систему, аналогичную социальной сети, чтобы каждый гражданин мог видеть, сколько человек стоит в очереди на трансплантацию органов. Единый список системы очередей должен быть опубликован открыто».

Он также отметил, что при наличии соответствующего диагноза и решения врачей пациентам, ожидающим своей очереди, может быть проведена экстренная трансплантация органов.

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