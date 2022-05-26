Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

В письме говорится:

От имени народа Казахстана и от себя лично поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с национальным праздником – Днем Независимости.

Под Вашим сильным руководством Азербайджан достиг впечатляющих успехов в деле укрепления государственности, обеспечения социально-экономического благосостояния населения и повышения своего авторитета на международной арене.

B Казахстане искренне рады достижениям братского азербайджанского народа и придают повышенное внимание всестороннему углублению двустороннего сотрудничества.

В этой связи с удовольствием принимаю Ваше приглашение посетить Азербайджан.

Убежден, итоги предстоящих переговоров позволят в полной мере раскрыть огромный потенциал двустороннего взаимодействия и вывести казахско-азербайджанские отношения качественно на новый уровень.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, новых успехов в ответственной государственной деятельности, a близкому азербайджанскому народу — благополучия и процветания.