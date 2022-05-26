Обвиняемый в коррупции и измене родине экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил, что уголовное дело против него является политическим заказом главы республики Майи Санду. Он также заявил, что расследованием его дела занимаются прокуроры, которыми управляет посольство США в республике.

«Моим делом занимается группа из 53 прокуроров, которыми управляет посольство США с согласия Майи Санду. Это политическое дело с целью нейтрализации оппозиции», — сказал Додон журналистам после судебного заседания.

Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как «политическое дело, которое шито белыми нитками». Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция «с твердой позицией и смелостью» поставит на место и «устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдову режим» правящей партии «Действие и солидарность».