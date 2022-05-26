Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило строительство новой автомобильной дороги, ведущей к современной туристической инфраструктуре на территории грязевых вулканов, расположенных в Абшеронском районе.

Ширина новой дороги общей протяженностью 21 км, построенной в соответствии с 3-м техническим уровнем, составляет 12 метров.

В ходе строительства дороги были обновлены водопроводные трубы, асфальтобетонное покрытие, установлены дорожные знаки, сигнальные столбы, нанесена дорожная разметка.

Дорога, предназначенная для облегчения подъезда к туристическому комплексу, который будет построен в районе грязевых вулканов всего в 20-25 километрах от столицы, построена под непосредственным контролем Госагентства автомобильных дорог в соответствии с требованиями «Строительных норм и правил».