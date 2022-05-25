Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравления президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

В поздравлении говорится:

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника дружественной Грузии – Дня Независимости.

Азербайджано-грузинские связи построены на такой прочной основе, как многовековая дружба, добрососедство и взаимная поддержка. А нынешний год особенно знаменателен в истории наших двусторонних связей – мы отметим 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Грузией. Нас радует то, что в этот период расширилось основанное на взаимном доверии сотрудничество и укрепилось стратегическое партнерство.

Уверен, что межгосударственные отношения, отражающие волю двух народов, плодотворное сотрудничество, охватывающее различные сферы, и впредь успешно продолжаясь благодаря совместным усилиям, внесут вклад в благосостояние наших стран, спокойствие и стабильность в регионе.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Грузии – постоянного процветания.