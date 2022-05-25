Сейчас при выдаче карты банки просят у иностранцев загранпаспорт, казахстанский ИИН (Индивидуальный идентификационный номер), миграционную карту или визу. Также номер мобильного телефона, к которому привязывается карта, должен быть казахстанским, пишет «Московский комсомолец».

При этом в некоторых банках страны у россиян начали требовать вид на жительство и справку с места работы. Как объяснили в колл-центре одной из финансовых организаций, новые правила действуют больше месяца и они они едины для всех иностранных граждан.

В свою очередь в Нацбанке Казахстана отметили, что в законодательстве отсутствуют нормы, которые обязывают нерезидентов сообщать о наличии трудового договора и вида на жительство. В то же время, никто не запрещает банкам запрашивать эти данные.

Экономист Арман Бейсембаев отметил, что такие меры связаны с опасениями банков, что они могут открыть счета россиянам, которые находятся в западных санкционных списках.

После того как международные платежные системы VISA и Mastercard закрыли россиянам возможность оплачивать товары и услуги за рубежом, многие граждане РФ начали выезжать в сопредельные страны для оформления карт в местных банках.