Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

Примите сердечные поздравления по случаю Дня Республики.

Братский азербайджанский народ, пройдя череду нелегких испытаний, сегодня может по праву гордиться успехами в государственном строительстве, развитии экономики и социальной сферы, авторитетом на международной арене.

Минск высоко ценит и искренне дорожит достигнутым уровнем сотрудничества, дружбы и взаимопонимания с Баку.

Уверен, многоплановое белорусско-азербайджанское партнерство будет и впредь укрепляться, обогащаясь новыми перспективными проектами.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, неиссякаемой энергии и воплощения в жизнь всех планов, а жителям Азербайджана — мирного неба и уверенности в завтрашнем дне.