24 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра, министра туризма и культурного наследия Узбекистана Азиза Абдухакимова.

Информацию об этом распространила пресс-служба президента.

На встрече было подчеркнуто, что дружественные отношения между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развиваются в различных сферах — политической, экономической, транспортной и других сферах, была отмечена важность взаимных визитов с этой точки зрения.

В ходе беседы была затронута важность выбора Организацией тюркских государств города Шамахы туристической столицей тюркского мира и проведения там VII заседания министров туризма стран-членов организации. Была выражена уверенность в том, что данное мероприятие внесет вклад в расширение сотрудничества в сфере туризма между государствами-членами организации.

Глава государства еще раз отметил, что высоко ценит инициативу президента Узбекистана по строительству здания школы на освобожденной от армянской оккупации территории Физулинского района.

Президент Ильхам Алиев отметил, что, учитывая наличие в наших странах значительного числа исторических достопримечательностей и исторических памятников мирового значения, есть хороший потенциал для расширения сотрудничества в сфере туризма.

Гость подчеркнул, что между соответствующими структурами наших стран осуществляется плодотворное сотрудничество в сфере туризма, и выразил удовлетворение участием в мероприятии в Шамахы.