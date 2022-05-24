Российский дипломат при ООН Борис Бондарев, который подал в отставку и заявил о своем несогласии с войной, развязанной Россией в Украине, «выступил против консолидированного мнения российского общества», заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Как уже писал Minval.az, в письме иностранным коллегам Бондарев написал, что ему «никогда еще не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года».

Песков заявил, что в Кремле не знакомы с этим письмом, и переадресовал вопросы о нем в российский МИД. «Здесь, наверное, можно сказать только, что господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас», — заявил при этом Песков (цитата по Интерфаксу).

«Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны», — ответил представитель Кремля на уточняющий вопрос журналистов о том, что значит «против нас».

Между тем, сам Бондарев в беседе с New York Times заявил, что ответственность за войну в Украине несёт не только глава РФ, но и российский МИД.

По его словам, дипломаты передавали Путину ложную информацию, создавая у него тем самым иллюзию, что он якобы «сможет легко одержать победу» в Украине.

«Они неправильно поняли Украину, они неправильно поняли Запад. <…> Мы, дипломаты МИД, тоже несём ответственность — за то, что не передали информацию, которой должны были располагать, предоставляли то, что наверняка понравилось бы [Путину]», — заявил дипломат.