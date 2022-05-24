Антикоррупционная прокуратура Молдовы и сотрудники Службы информации и безопасности проводят обыски в доме экс-президента страны Игоря Додона, которого подозревают в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка, сообщила РИА Новости представитель генпрокуратуры Марианна Керпек.

«Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Модовы проводят обыски у Игоря Додона. Подробности предоставим позже», — заявила она.

Экс-президента Молдовы подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, а также предательстве родины.

Ранее Додона оштрафовали за ношение георгиевской ленточки 9 Мая. Вскоре стало известно, что на Додона завели дело о коррупции.