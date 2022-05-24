Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что республика принять инвестиции из-за рубежа на повышение обороноспособности армии. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Prime.

Гросу также рассказал о намерении обратиться за помощью к стратегическим партнерам. Он отметил, что данное сотрудничество будет в рамках закона и действующих международных договоров.

Он также заявил, что вооруженные силы Молдовы нуждаются в инвестициях, так как они не обновлялись «десятки лет». Он напомнил, что ранее США и НАТО поставляли Кишиневу вооружение в рамках программы «Партнерство во имя мира».

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что союзники НАТО обсуждают вопрос о вооружении Молдовы по стандартам альянса.