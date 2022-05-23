Довелось как-то послушать интересное выступление известного российского историка, социального философа Андрея Фурсова, он рассказал о докладе, в котором отражены задачи ультраглобалистов.

По его словам, глобальные элиты столкнулись в схватке за посткапиталистическое будущее. И одной из главных задач ультраглобалистов является разрушение института семьи. Потому что в разрозненном состоянии манипулировать человеком куда проще, чем, если бы он был крепко связан с семьей.

На самом деле машина для разрушения системы социальных ценностей запущена не вчера, а сегодня мы видим результаты этой работы, причем, по всему миру. Заданные Западом тренды мнимого равенства социальных групп и свободы поведения на самом деле являются угрозой для свободы. Вы уже не можете похвастаться даже той свободой, которая была у вас до коронавирусной пандемии. Системой социальных рейтингов повсеместно контролируется поведение человека, отслеживаются ваши финансы, покупки, использование интернета. Во всем мире идет размывание среднего класса. Неравенство усилилось. В сознании людей произошел слом. Упал уровень жизни у средних и нижних классов. Продовольствие дорожает изо дня в день, этому способствует непрекращающиеся коронавирусная пандемия и войны.

Нормы Международного права, конвенции теряют свою эффективность или вовсе не работают, повсюду политиками применяются двойные стандарты. Достаточно привести тот факт, что нарушаются правила ведения войны. Кстати, Лига наций, основанная в январе 1920 года, перестала существовать, потому что не смогла предотвратить Вторую мировую войну. Ей на смену, вместе с новым мировым порядком, пришла Организация объединенных наций (ООН). Но похоже, что и она изжила себя. Старый мир уходит…

Cегодня у человечества одна задача – выжить любой ценой.

О степени разрушения традиционных семейных ценностей в Азербайджане свидетельствуют весьма интересные официальные статистические данные. И если позволить ситуации плыть по течению, ничего не предпринимая, нас – азербайджанцев ждет резкое падение рождаемости и массовое одиночество.

Согласно данным, полученным Minval.az в Государственном комитете статистики Азербайджана и обновленным в мае 2020 года, в 2021 году в республике было заключено 56 314 браков. Этот показатель больше, чем количество браков за 2020-ый год – 35 348. Оно и понятно – пандемия, и вытекающие из нее последствия, и 44-дневная Отечественная война несколько ограничили свободу и желание граждан создать семью. Снятие ограничений особого карантинного режима позволило гражданам худо-бедно возобновить источники своих доходов и подумать о создании семьи. Но даже несмотря на этот рост, количество заключаемых браков по стране падает. Так, десять лет назад, в 2012 году в Азербайджане было зарегистрировано 79 065 браков.

К сожалению, по разводам наблюдается стабильный рост, и в прошлом году в республике рассталась 17 191 пара. Для сравнения отметим, что в 2020 году число разводов составило 14 628 случаев. В 2012 году этот показатель равнялся 11 088.

Интересно, что наибольшее количество браков было зарегистрировано в 2011 году — 88 145. Значительные успехи азербайджанской экономики и процветание народа пришлись именно на эти годы. Безбедное существование продолжалось до девальвации маната в декабре 2015 года.

Словом, пандемия внесла корректировку в жизнь людей, появилась неуверенность в завтрашнем дне, а это значит ощутимое изменение показателей рождаемости в стране.

Говоря о рождаемости в Азербайджане, надо отметить, что она стабильно падает: пик рождаемости пришелся на тот же 2011 год – 176 072, в 2020 году в стране родился 126 571 ребенок, а в 2021-ом – 112 284 ребенка.

Смертность среди населения выросла. В 2011 году смертность составляла 53 762 факта, в 2019 году – 55 916, в 2020 — 76 647 и в 2021 – 76 878 случаев. Специалисты в области здравоохранения утверждают, что причина этого кроется не только в коронавирусе, охватившем весь мир, но и в росте сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний среди населения. Пару лет назад экспертная группа Минздрава страны провела исследования по методологии BОЗ Steps. Так, согласно анализам, 87% всех смертей в Азербайджане приходятся на неинфекционные заболевания. Число смертей от сердечно-сосудистых заболеваний составляет 51%, а от рака — 11%.

По прогнозам Отдела народонаселения и Департамента статистики ООН по демографии Азербайджана, в 2090 году население страны будет составлять примерно 9 869 849 человек, а дальше все меньше…

Рамелла Ибрагимхалилова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Освещение гендерных, семейных и демографических вопросов».