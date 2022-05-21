Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым, в ходе которого стороны обсудили потребности Киева в вооружениях в преддверии запланированного на 23 мая второго совещания более чем 40 стран-доноров военной помощи Украине, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Об этом сообщает РИА Новости.

«Министр Остин поговорил с украинским министром Алексеем Резниковым, чтобы обсудить военные нужды Украины в преддверии встречи контактной группы по обороне Украины, которая пройдет под эгидой США 23 мая», — говорится в письменном заявлении Кирби.