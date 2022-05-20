В Украине необходимо разминировать не менее 300 тыс. кв. м. На очищении территорий от взрывоопасных предметов необходимо приблизительно 5-7 лет. Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян в во время первого заседания созданного в Украине Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования.

По словам замглавы МВД, после одного дня ведения боевых действий требуется в среднем 30 дней на очищение территорий.

«Сегодня 86-й день… война еще продолжается и у нас 300 тыс. кв. м, которые надо разминировать. Ориентировочно речь идет о том, что нам необходимо 5-7 лет для разминирования», — сказала она.

Замглавы ГСЧС Дмитрий Бондарь отметил, что из 300 тыс. кв. м территорий, которые нуждаются в разминировании, 19 тыс. — это водная территория акватории водоемов, рек, морей.

Бондарь добавил, что после деоккупации ряда регионов Украины был разработан алгоритм разминирования территории и ежедневно подразделения ГСЧС обезвреживают около 5 тыс. взрывоопасных предметов.