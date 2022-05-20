Строительство автомобильной дороги Агдам-Физули, фундамент которой был заложен во время поездки президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в Физулинский район 17 октября 2021 года, продолжается быстрыми темпами.

Информацию об этом распространило Госагентство автомобильных дорог Азербайджана.

Сообщается, что протяженность четырехполосной дороги составит 64,8 км, ширина проезжей части — 15 метров.

В настоящее время на автодороге Агдам-Физули выполняются земляные работы по удалению непригодного грунта, работы по расширению, продолжается строительство нового дорожного полотна, дорожного основания на готовых участках, а также перенос коммуникационных линий.

Вдоль дороги продолжается строительство водопроводных труб различных размеров, водопропускных труб, а также подземных переходов и новых автомобильных мостов над дорогой.

Данная дорога является одним из проектов, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, который сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных районов и сел.