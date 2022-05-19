Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выскзаался о будущем оккупированных территорий Украины.

«Все действия [по изменению статуса территорий] имеют свою предтечу, а предтечей любых действий в этом плане может быть исключительно выражение воли жителей этих регионов, этих районов [Украины]. Без выражения воли жителей этих районов, без того, чтобы они определились сами, как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может», — заявил он.

По его словам, в Кремле считают первоочередной задачей на «освобождённых» в Украине территориях «решение социальных вопросов».