В Управлении полиции Ясамальского района пришли к выводу, что обвинение водителя такси, сотрудничающего со службой Uber, в растлении малолетнего является безосновательным. Об этом Minval,az заявил начальник отдела пресс-службы МВД республики Эльшад Гаджиев.

Напомним, что в 29-ое отделение полиции Ясамальского района обратилась с жалобой 34-летняя Э.Г. Женщина показала, что 16 мая, в 19:30 неизвестный водитель службы такси, сотрудничающей с Uber, подвозивший ее 11-летнего сына до дома, оскорбил мальчика и совершил в отношении него действия сексуального характера.

По словам Э.Гаджиева, на самом деле между мальчиком и таксистом возникла словесная перепалка из-за того, что пассажир не доплатил водителю. По возвращению домой ребенок рассказал об этом матери, а та в мрачных красках пересказала все это в отделении полиции.

Отметим, что матери было предложено прийти вместе с сыном в полицию, а также провести судебно-медицинскую экспертизу на предмет выявления следов действий сексуального характера. Однако жалобщица отказалась.

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