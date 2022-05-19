Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обсудили взаимоотношения Армении и ЕС, региональные и международные вопросы, представляющие обоюдный интерес обсудили, сообщает армянское внешнеполитическое ведомство.

Мирзоян представил Боррелю позицию Еревана относительно установления мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, а также «мирного урегулирования карабахской проблемы».

Глава армянского МИД подчеркнул «важность поддержки международного сообщества и в частности ЕС сопредседателей Минской группы ОБСЕ в достижении всеобъемлющего и долгосрочного разрешения проблемы».