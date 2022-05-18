18 мая находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Литвы Гитанас Науседа и его супруга ознакомились с Ичеришехер.

Сначала гости были проинформированы о необычных архитектурных особенностях памятника Девичья башня.

Было сообщено, что Девичья башня, фундамент которой был заложен в VII-VI веках до нашей эры, была отреставрирована в XII веке. Памятник высотой 28 метров, диаметром 16-16,5 метра, состоит из основной башни цилиндрической формы и крупного поддерживающего строения, прилегающего к ней с южной стороны.

Ознакомление с экспозицией на территории архитектурно-религиозного комплекса Сыратаглы вызвала большой интерес гостей.

Во время прогулки по улице Кичик Гала гостей угостили теплым хлебом, выпеченным в тендире.

Затем гости ознакомились с шедевром средневековой восточной архитектуры — Дворцовым Комплексом Ширваншахов, являющемся историко-архитектурным памятником мирового значения.

Было сообщено, что постройки исторического памятника, возведенного в начале XV века, расположены на самой высокой точке одного из холмов в Ичеришехере. Дворец отчетливо виден с моря и окрестных городских высот. Комплекс сохраняет свои историко-архитектурные качества до сегодняшнего дня.

Бренд «Дастан» Центра традиционного искусства Ичеришехер был с интересом встречен гостями.

Во время прогулки гости посетили улицу, на которой был снят один из знаменитых эпизодов художественного фильма «Бриллиантовая рука».

Высокому гостю были преподнесены памятные подарки.