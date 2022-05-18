Мы призвали Армению приступить к делимитации границ. Потому что около 30 лет наша государственная граница с Арменией, а также другие районы Азербайджана, составляющие 20 процентов территории, находятся под оккупацией. Поэтому необходимость делимитации границ очевидна.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

«Напомним, что в ходе встречи, состоявшейся 6 апреля в Брюсселе по инициативе президента Европейского совета Шарля Мишеля, стороны договорились о создании рабочей группы до конца апреля. Это было согласовано с армянской стороной. Кстати, именно МИД Армении предложил провести первую встречу на границе. Азербайджан принял предложение, и мы были готовы послать делегацию. Однако в последний день — 29 апреля — Армения отменила уже согласованную встречу. Это очень разочаровывающая проблема. Еще большее разочарование вызвал отказ Армении провести новую встречу на границе 7-11 мая, исходя из первоначального предложения Армении. Пока ждем любых новых дат из Армении для начала работы. Потому что такая безответственная позиция, конечно, настораживает», — отметил Алиев.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан всегда был привержен своим обязательствам: «Однако мы должны разделить такую ​​же ответственность с Арменией. Другими словами, даже если у нас есть некоторый оптимизм, такие маневры и очень странные шаги правительства Армении, на самом деле, подрывают доверие.