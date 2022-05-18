Власти США намерены работать с союзниками по НАТО над скорейшим одобрением заявок Финляндии и Швеции на вступление в альянс. Об этом заявил в среду американский президент Джо Байден.

«Я тепло приветствую и решительно поддерживаю исторические заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО и с нетерпением жду работы с Конгрессом США и союзниками по НАТО над тем, чтобы быстро принять Финляндию и Швецию в самый сильный оборонительный альянс в истории», — говорится в письменном заявлении американского лидера.

«Финляндия и Швеция — давние партнеры США. Вступив в НАТО, они еще больше укрепят наше оборонное сотрудничество и принесут пользу всему трансатлантическому альянсу», — считает Байден.

США намерены сохранять мощное военное присутствие в регионе Балтийского моря, сообщил он в связи с заявкой Финляндии и Швеции на прием в НАТО.

США будут сдерживать любую агрессию или ее угрозу в адрес Финляндии и Швеции в период рассмотрения их заявок на прием в НАТО, добавил Байден.