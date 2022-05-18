Интенсивность жизни вынуждает работающих родителей идти на риски и доверять своих детей случайным людям. В Баку произошел случай, в связи с которым не лишним будет напомнить родителям о том, что не стоит доверять своих детей таксистам, даже если они водители самой популярной среди населения службы. Потому, что редкая компания в стране, которая дорожит доверием клиента, придерживается высоких нравственных стандартов и требует от своих сотрудников их соблюдения.

В 29-ое отделение полиции Ясамальского района обратилась с жалобой 34-летняя Э.Г. Женщина показала, что 16 мая, в 19:30 неизвестный водитель службы такси, сотрудничающей с Uber, подвозивший ее 11-летнего сына до дома, оскорбил мальчика и совершил в отношении него действия сексуального характера.

В настоящее время стражи порядка проводят расследование по факту, устанавливают личность водителя.

Напомним, что это не первый случай растления малолетних со стороны таксистов. В феврале этого года оперативники 1-го отделения полиции Хазарского района задержали подозреваемого в аналогичном преступлении — жителя поселка Шаган Эльхана Джамалова (1967 г.р.). Мужчина, занимаясь частным извозом, подвозил школьниц. По дороге в школу педофил совершал сексуальные действия в отношении 8-12-летних девочек. В полицию уже поступили заявления от трех пострадавших.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 150.3.3 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) Уголовного кодекса АР.

Рамелла Ибрагимхалилова