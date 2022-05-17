Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск, говоря о президенте США Джо Байдене, заявил, что настоящим главой государства является тот, кто «управляет телесуфлером».

«Настоящий президент — это тот, кто управляет телесуфлером. Путь к власти — это путь к телесуфлеру», — приводит телеканал Fox слова Маска, произнесенные им в ходе подкаста «All-In», пишет «РИА Новости».

По его мнению, администрации Байдена мало что удается сделать. В свою очередь в команде экс-президента Дональда Трампа было много людей, которые умели действовать эффективно, считает Маск.

Демократическая партия чрезмерно контролируется профсоюзами и судебными юристами. Когда демократы выступают против «интересов народа», это, как правило, связано с призывами юристов и профсоюзов, добавил он.

Как полагает Маск, инфляция в США выросла из-за того, что правительство напечатало «намного больше денег, чем у него было». «Очевидно, что вы не можете просто создавать деньги», — отметил он. Бизнесмен в свою очередь указал на «истинную экономику», которая, по его мнению, представляет собой «производство товаров и услуг».