В Сибири 68-летнего жителя Усольского района Иркутской области арестовали по делу об убийстве его сестры, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу инстанции.

По информации суда, 9 мая родственники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорились из-за того, что женщина отказалась участвовать в акции «Бессмертный полк» и оскорбила память их отца.

После этого обвиняемый несколько раз ударил сестру ножом в грудь, отчего она скончалась до приезда скорой. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. На допросе мужчина признался в содеянном и рассказал, что убил потерпевшую под воздействием алкоголя.