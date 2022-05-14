Руководитель Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что правительство страны готово оказать помощь в вывозе зерна из украинских портов, предоставив свои корабли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

Жоли подчеркнула, что Оттава готова предоставить свои корабли для вывоза зерна.

«Мы должны убедиться, что это зерно доставляется по миру. В противном случае миллионы людей могут столкнуться с голодом», — утверждает Жоли.

Ранее директор отделения Всемирной продовольственной программы ООН в Германии Мартин Фрик заявил, что почти 4,5 млн тонн зерна, которые в настоящее время находятся в портах Украины, не могут вывезти из страны.