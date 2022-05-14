Министр иностранных дел Сергей Лавров пожаловался на «тотальную гибридную войну» против России со стороны Запада и заявил, что его страна «принимает вызов». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Коллективный Запад объявил нам тотальную гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия ощутят все без исключения», — заявил Лавров во время заседания Совета по внешней и оборонной политики.

Как отметил министр, Россия, якобы, все делает, чтобы избежать прямого столкновения, однако «если вызов брошен, мы его, конечно, принимаем».

«К санкциям нам не привыкать, в том или ином виде они были практически всегда», — отметил Лавров», — добавил глава МИД России.