Все дети в Латвии будут учиться только на латышском языке с 2025-2026 учебного года. Об этом сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце страны в эфире TV24.

«Я хотела бы завтра перевернуть новый лист, но для меня как министра важно убедиться, что решения, которые мы принимаем, действительны в долгосрочной перспективе», — заявила она.

Муйжниеце также выразила уверенность в необходимости переходного периода. Как она добавила, если бы его не было, то возник бы риск разбирательств в Конституционном суде, что затянуло бы процесс.