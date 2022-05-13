Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) будет реорганизован.

Это нашло отражение в изменениях в указе от 20 декабря 2018 года «О ряде мер по обеспечению применения обязательного медицинского страхования в Азербайджанской Республике», введенных сегодняшним указом президента Ильхама Алиева.

Определено, что для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью TƏBIB создается Наблюдательный совет, состоящий из председателя и 4 членов, назначаемых на должность и освобождаемых от должности президентом Азербайджана.

Министерство финансов поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.

Кроме того, госагентство по обязательному медицинскому страхованию больше не будет осуществлять единое регулирование в отношении медицинских учреждений, находящихся в подчинении TƏBIB.

Это нашло отражение в подписанном сегодня президентом Ильхамом Алиевым указе об утверждении изменений в Устав Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.