Турция не считает позитивным развитием возможность принятия Финляндии и Швеции в состав НАТО.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам Эрдогана, террористы PKK активно действуют в этих скандинавских странах.

«В настоящее время мы следим за развитием событий в связи со Швецией и Финляндией.

Предыдущие администрации допустили ошибки в связи с Грецией отношении НАТО. Вы знаете поведение Греции в отношении Турции, которая прикрывается НАТО. Скандинавские страны, к сожалению, почти как пансионы для террористических организаций. Они (террористы — ред.) даже занимают место в парламенте. Поэтому мы не можем смотреть на это позитивно», — сказал Эрдоган после пятничного намаза.