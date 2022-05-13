Военкомат в центре Омска ночью забросали «коктейлями Молотова», сообщают российские СМИ.

Неизвестные бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в здание военкомата Центрального округа на улице Пушкина. Разбито минимум два окна, видны следы горения. Возле здания сильный запах керосина, а на месте работают криминалисты, сообщают местные жители.

В пресс-службе УМВД по Омску сказали, что комментариев на этот счёт пока не дают.

С начала войны военкоматы в разных российских регионах поджигали 6 раз.