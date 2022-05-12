Власти Греции приняли решение продлить на пять лет соглашение, дающее США возможность использовать военные базы на греческой территории. Об этом сообщает Associated Press.

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Ожидается, что в течение недели парламент Греции ратифицирует соглашение.

Предусматривается, что США будут продолжать использовать три базы на материковой части Греции. А американские ВМС сохранят присутствие на острове Крит.

Издание отмечает, что раньше власти Греции продлевали соглашение ежегодно, но в этот раз решили продлить сразу на пять лет.