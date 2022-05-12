США направили правительству Греции официальный запрос на размещение на острове Крит самолетов F-35 и F-15. Об этом сообщил телеканал Ulusal Kanal.

По его данным, в Афинах приняли в работу этот запрос и готовят ответ. В случае его одобрения боевая авиация США будет размещена на базе «Суда» на берегу одноименного залива на Крите. Там расположены несколько греческих военных объектов ВС, а также один из основных опорных пунктов НАТО в регионе. Отмечается, что самолеты США смогут участвовать в учениях в Средиземноморье.

В то же время между США и Грецией ведется дискуссия относительно укрепления оборонительных возможностей в зоне островов Родос, Лесбос и Хиос за счет вооружений НАТО или США.

Афины обеспокоены потенциальной угрозой со стороны Турции и ростом напряженности в Эгейском море, где до сих пор не улажены вопросы с турецко-греческими границами.

В обмен на усиление обороноспособности, отмечает телеканал, греческая сторона может передать часть имеющихся у нее старых систем ПВО и бронетехники армии Украины.