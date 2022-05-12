Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все, при этом Москва «готова дать решительный ответ» любой стороне, которая попытается влезть в «спецоперацию» в Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все. И Россия. Об этом также неоднократно делали заявления и в НАТО, и я думаю, что самое главное, в Вашингтоне. В том числе, на высшем уровне, такие заявления делал президент Байден. Это то, чего хотели бы избежать все», — сказал Песков журналистам.

Песков также заявил, что в свете обстрелов нужны дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов.