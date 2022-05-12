На восток Турции доставлена вторая группа тюрок-ахыска, эвакуированных из Украины из-за продолжающейся войны с Россией.

Группа в составе 117 человек прибыла в провинцию Элязыг при содействии МИД Турции, передает «Анадолу».

Тюрок-ахыска в аэропорту встречали губернатор Элязыга Омер Тораман, глава Управления полиции Джелал Сель, начальник жандармерии Али Йылдыз, муфтий Селами Айдын и др.

Эвакуированные из Украины тюрки-ахыска размещены в Центре временного проживания в районе Ашагыдемирташ. В целом из Украины в эту турецкую провинцию с конца февраля прибыло 297 тюрок-ахыска.

Губернатор сообщил, что процесс эвакуации тюрок-ахыска продолжится по мере возможностей.

Тораман выразил надежду на то, что напряженность в отношениях между РФ и Украиной удастся снизить, в том числе благодаря усилиям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.