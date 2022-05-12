Финский энергетический концерн Fortum принял решение об уходе с российского рынка и о продаже активов в стране, говорится в сообщении компании.

«В дополнение к ранее объявленному прекращению инвестиций и финансирования наших российских дочерних компаний, мы приняли решение о контролируемом уходе с российского рынка. В качестве предпочтительного пути это решение включает в себя потенциальную продажу российских активов Fortum», — отмечается в сообщении.

Выход немецкого концерна Uniper из своей российской дочерней генерирующей компании «Юнипро» будет возобновлен при появлении такой возможности, говорится в сообщении Fortum (владеет 78% акций Uniper).

«Ожидается, что процесс продажи дочерней компании Uniper — российской «Юнипро» — будет возобновлен как можно скорее», — отмечается в сообщении.