Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и их союзники обеспечат Киев тем, что «ему нужно для самозащиты», так как спецоперация РФ в Украине вступила в «новую, не менее опасную фазу», передает РИА «Новости».

Остин подчеркнул, что США продолжат «работать вместе и решительно», чтобы предоставить Украине помощь «сейчас и в будущем».

Глава Пентагона заявил об этом после встречи с британским коллегой Беном Уоллесом.

Он отметил, что отношения США и Великобритании в настоящее время «прочны и даже более жизнеспособны», чем до начала спецоперации России. По его словам, обе страны «тверды в своей солидарности с армией Украины и ее народом» и готовы «защитить ее демократию».