На фоне военного вторжения России на территорию независимой Украины США разработали указания по обмену разведданными с Украиной.

Об этом сообщает The Washington Post. Данное решение было принято США во избежание роста напряженности в отношениях с Россией.

Внутренняя инструкция для сотрудников разведки накладывает два запрета на соответствующие типы информации.

Одна из категорий запрета — обмен разведданными касается любой информации, которая помогла бы Украине атаковать российские объекты за ее пределами.

Цель запрета — удержать США от участия в возможных атаках, которые «Украина может осуществить внутри России».

Сейчас сотрудничество между Киевом и Вашингтоном по разведанным включает информацию о местонахождении и перемещении российских войск, которую Украина получает «в режиме реального времени», спутниковые снимки и отчеты, собранные из конфиденциальных американских источников в США.

Кроме того, теперь США не смогут предоставлять подробную информацию, которая помогла бы Украине ликвидировать членов российского военного руководства высшего ранга, в том числе начальника генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

Однако этот запрет не распространяется на российских генералов. В то же время, по словам американского высокопоставленного чиновника, правительство США решило не предоставлять информацию об их местонахождении в Украине тоже.