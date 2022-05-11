Министр обороны США Ллойд Остин в ходе выступления в палате представителей Соединённых Штатов заявил, что никто бы не хотел увидеть конфликт России с НАТО.

Он выразил мнение, что «Россия не хочет вовлекать НАТО» в конфликт.

«Это бы очень быстро переросло в другой тип соперничества, который никто не хочет увидеть», — приводит слова Остина РИА Новости.

Также министр обороны США утверждает, что если Россия решит атаковать члена НАТО, то это «изменит игру».

«Согласно обязательствам в рамках статьи 5, НАТО, вероятнее всего, ответит в качестве коалиции в некотором виде», — заявил Остин.