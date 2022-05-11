НАТО приглашает на июньский саммит в Мадриде Владимира Зеленского и партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона, планирует утвердить новую стратегическую концепцию и принять решения о новом качестве военного присутствия на своем восточном фланге, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Геоана.

«В Мадриде у нас впервые будут партнеры НАТО из Азиатско-Тихоокеанского региона, что само по себе очень значительно. Конечно, мы будем рады приветствовать президента Зеленского», — сказал он, выступая в Вашингтоне.

Называя встречу «исторической», Геоана добавил, что на повестке саммита будет новая стратегическая концепция альянса взамен предыдущей, где Россия воспринималась как союзник, а Китай не упоминался вовсе. Он также подтвердил, что в Мадриде будут, вероятно, приняты решения о «новом качестве» военного присутствия в Восточной Европе, где альянс до сих пор избегал развертывания крупных сил на постоянной основе.