Обстановка в «зоне безответственности» РМК накаляется, и доказательством тому — очередной вооружённый инцидент в Ханкенди. Официально — бытовой инцидент: молодые люди не поделили с пожилым господином лет этак 60 место на парковке, после чего «дедуля» вытащил из своей автомашины автомат и открыл огонь. Один из парней успел опустить ствол, и инцидент обошёлся без жертв.

Но затем стали «выплывать» подробности. Как оказалось, огонь открыл отставной генерал Самвел Карапетян (Огановский), бывший заместитель командующего армянским оккупационным корпусом в Карабахе, который в АрмСМИ предписывалось именовать «армией Карабаха». Как утверждают источники в Ереване, именно Огановский-Карапетян в 2008 году, когда в Ереване вовсю бушевали митинги протеста против «нарисованной» победы Сержа Саргсяна на выборах президента, прибыл со своим отрядом в столицу Армении, разместился в подвале администрации президента, и именно его бойцы открыли огонь по протестующим 1 марта 2008 года. А затем, уже после разгрома Армении в 44-дневной войне, поддержал «недомятеж» теперь уже бывшего главы генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна с требованием об отставке Никола Пашиняна. А теперь вновь напомнил о себе, да еще во всех смыслах громко.

И вот это появление на авансцене Самвела Карапетяна-Огановского — верный признак, насколько опасные процессы разворачиваются в «огрызке». В Азербайджане регулярно обращали внимание, что оставшиеся здесь армянские бандформирования в Карабахе, которые никто не спешит разоружать, представляют собой прямую и явную угрозу для всех. Теперь уже не остается сомнений: боевики выходят из-под контроля. Более того, их активно используют в своей игре те самые реваншисты, которые уже две недели митингуют на улицах Еревана, но так и не могут не то что поколебать власть Никола Пашиняна, но и собрать впечатляющие уличные акции.

Но «огрызок» — другое дело. Это, скажем так, естественный бастион «карабахского клана», и реваншисты не без оснований рассчитывают здесь на куда большую поддержку, чем в Ереване. Прежде всего — со стороны тех самых «людей с ружьями». Можно долго гадать, значится ли в их планах марш боевиков из Ханкенди на Ереван, но вот куда более логичный и ожидаемый сценарий — это попытка переворота в самом Ханкенди. Примерно так развивались события на ранней стадии армянских притязаний на Карабах в 1988 году, когда «отстраняли» от власти бывшего руководителя НКАО, первого секретаря местного обкома КП Азербайджана Кеворкова, а заодно убирали со сцены и конкурентов Роберта Кочаряна.

Затем в результате заговора и серии политических убийств свергли первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, которому не простили призыва к миру с Азербайджаном — и опять во главе заговора стоял Роберт Кочарян с примкнувшим к нему Сержем Саргсяном. И теперь, когда «свалить» с той же легкостью уже Пашиняна не удалось, реваншисты явно могут попробовать установить свою власть для начала в Ханкенди.

Но, похоже, в окружении Роберта Кочаряна забыли самую малость: на дворе уже не 1988 и тем более не 2008 год. И Азербайджан не станет терпеть таких вооруженных «забав» на свой территории.

Так что на любую попытку вооружённого мятежа в Карабахе реакция будет предельно жесткой. На это у нашей страны есть и все правовые основания, и потенциал, и тем более политическая воля. Так что устроители «переворотов и мятежей в огрызке» могут не сомневаться, что закончится это для них весьма плачевно.

И совершенно не факт, что их в этой ситуации кто-то будет «прикрывать».

Отдел политики Minval.az