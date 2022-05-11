Министры иностранных дел, обороны и общественной безопасности Канады сообщили, что Оттава предоставляет Киеву разведывательные данные о киберугрозах, сообщает РИА «Новости».

«Канада также делится ценными разведданными о киберугрозах с Украиной и оказывает ей киберпомощь, стремясь укрепить защиту этой страны», — сказано в заявлении главы МИД Мелани Жоли, главы минобороны Аниты Ананд и министра общественной безопасности Марко Мендичино.

Также министры представили данные о кибератаке России на украинскую спутниковую сеть KS-SAT, которая произошла 24 февраля, и осудили ее.